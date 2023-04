Due alternative alla riconferma di Scaramellini

La corsa alla carica di sindaco di Sondrio sarà a 3: il primo cittadino uscente Marco Scaramellini dovrà misurarsi con Simone Del Curto e il giovane Luca Zambon. Una sfida partita già nelle scorse settimane e che si concluderà il 14 e il 15 maggio quando dalle urne uscirà il nome del sindaco di Sondrio e dei consiglieri eletti per i prossimi quattro anni. Ieri a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle liste e quindi delle varie candidature per le comunali. Un dato emerge su tutti: il grande fermento in città per questa tornata elettorale anche se 4 anni fa i candidati sindaci erano stati 4, le liste 12 e i candidati consiglieri 466. Nelle piazze e nelle vie del capoluogo gazebo delle varie liste con i "militanti" pronti ad informare i cittadini sulla loro proposta per la città di Sondrio del futuro.

Dodici le liste e 369 aspiranti consiglieri sono i numeri che la dicono lunga sulla voglia di partecipazione politica. I rappresentanti delle varie liste hanno presentato per tempo la documentazione necessaria per la registrazione delle varie liste. Ognuna delle liste ha presentato uno schieramento con 32 candidati consiglieri, il massimo consentito dalla legge, eccezion fatta per Sondrio 2020, una "civica" della coalizione di centrosinistra che appoggia Del Curto, che ne ha iscritti "solo" 23 (il minimo è 21) e con Forza Italia, lista a sostegno di Marco Scaramellini, che ne propone "solo" 26. A Sondrio andranno a votare circa 18.397 residenti, numero riguardante le recenti elezioni Regionali di Febbraio 2023, anche se il numero esatto verrà reso noto solo la prossima settimana.

Essendo un comune con più di 15.000 abitanti, a Sondrio è previsto il ballottaggio (il 28 e il 29 maggio) se nessuno dei tre candidati riuscirà ad ottenere il 50% più uno delle preferenze.Fulvio D’Eri