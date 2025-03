Bergamo, 2 chili di hashish sotto il sedile dell’auto. Gli altri 8 nascosti dentro casa

Bergamo, 31 marzo 2025 – Due uomini, un 29enne tunisino e un 37enne marocchino, sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile di Bergamo dopo essere stati trovati in possesso di quasi dieci chilogrammi di hashish.

Intervento dei carabinieri

Nella sera dello scorso mercoledì 26 marzo, i militari hanno fermato un'auto con a bordo i due uomini. Insospettiti dall'atteggiamento degli occupanti, i carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo, rinvenendo sotto il sedile del passeggero venti panetti di hashish per un peso complessivo di due chili.

Scoperta ai domicili

A quel punto, la perquisizione è stata estesa ai rispettivi domicili dove sono stati trovati settantotto panetti dello stesso stupefacente, per un peso complessivo di 7,8 kg, per un valore di mercato di diverse decine di migliaia di euro.

Conseguenze legali

I due uomini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pm, tradotti al carcere di via Gleno. Dopo la convalida dell'arresto, il gip ha disposto la custodia degli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.

Lotta allo spaccio nel Lodigiani

In precedenza, un’operazione della polizia ha portato all'arresto di un cittadino marocchino di 41 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo aveva trasformato un box auto situato a Salerano sul Lambro, nel Lodigiano, in un vero e proprio deposito per la droga, che poi spacciava a bordo della sua auto tra Milano e Lodi: 27 i chili di hashish sequestrati

A Como

Sempre in giornata è stata diffusa la notizia di una denuncia per spaccio di cocaina a Como: il pusher utilizzava l’interno di un negozio in disuso di piazza San Rocco per vendere la droga. La polizia lo ha scoperto ieri notte dopo averlo trovato in possesso di due grammi di polvere bianca, un quantitativo che non era sufficiente a giustificare un provvedimento di arresto, nonostante l’evidente circostanza.