Dottoressa aggredita chiama i carabinieri

Carabinieri in ospedale a Crema per aiutare una dottoressa, aggredita da due parenti di una paziente. È successo nel primo pomeriggio di giovedì, quando due uomini si sono recati, durante l’orario delle visite, a trovare una donna loro parente. Ma una volta in reparto si sono scontrati con il cortese ma fermo rifiuto a farli entrare in stanza di una dottoressa perché la donna stava per essere preparata in quanto avrebbe dovuto essere trasferita per sottoporsi a cure specifiche. La spiegazione non ha convinto i due visitatori che hanno cercato di farla recedere dalla sua posizione ma, visto che non cambiava parere, uno dei due l’ha minacciata e poi spintonata. La donna ha chiamato i carabinieri che sono arrivati in breve in reparto, trovando ancora i due stranieri davanti alla porta della camera della parente. I due sono stati identificati e fatti allontanare. La dottoressa si è riservata di presentare denuncia.