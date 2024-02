Dosi di droga a domicilio. Arrestato dalla Squadra Mobile

DELEBIO (Sondrio)

In macchina presa a noleggio saliva da Milano con le dosi da consegnare a domicilio ai clienti, in particolare nelle zone di Delebio e Dubino. Non nei boschi, da tempo sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell’ordine protagoniste di ripetuti blitz e arresti, ma casa per casa, o in alcuni casi nei posti di lavoro, oppure nelle immediate vicinanze, magari durante la pausa pranzo. Ma all’ultima consegna, nel tardo pomeriggio di ieri, all’appuntamento il pusher di nazionalità marocchina ha trovato gli investigatori in borghese della sezione Narcotici della Squadra Mobile di Sondrio che lo hanno bloccato e arrestato in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti. I poliziotti lo hanno perquisito e la stessa cosa hanno fatto alla vettura e il bilancio dell’operazione anti-droga non è stato per niente male. A quello che potrebbe essere definito una sorta di “taxista della droga“ è stato sequestrato circa mezzo chilo di sostanza stupefacente compresa eroina, ma in netta prevalenza cocaina.

Poi la corsa sull’ex statale 38 delle auto civetta della Mobile, a sirene azionate, con la paletta d’ordinanza fuori dal finestrino per fare prima a raggiungere la questura dove formalizzare gli atti di rito, informare la Procura e condurre l’arrestato nel carcere di via Caimi prima che l’Ufficio matricola chiudesse all’arrivo di nuovi ospiti.

Michele Pusterla