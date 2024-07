Dopo tre anni di chiusura forzata riaperto il ponte della Valle Seriana

L’odissea è finita. Dopo un’attesa record di tre anni, ieri mattina è stato finalmente riaperto al traffico il ponte di Fiorano al Serio, fondamentale per la circolazione della Valle Seriana, off limits ad auto e camion dal 14 luglio 2021 dopo che la struttura era stata danneggiata e resa inagibile dall’urto di un mezzo pesante. La riapertura fornirà un po’ di respiro da e verso la Val Gandino, evitando di riversare flussi di traffico sulla Statale 671, di suo già iper intasata negli orari di punta dai pendolari e nei fine settimana da turisti ed escursionisti. A decretare la riapertura, l’ordinanza del sindaco Andrea Bolandrina che, in forza del certificato di collaudo statico emesso il 18 giugno, ha revocato la precedente ordinanza di chiusura.

"I valori rilevati nella prova di carico – si legge nel documento emesso dal primo cittadino – sono risultati ammissibili. Le prove di laboratorio eseguite sui materiali impiegati e i test effettuati in situ hanno dato esito positivo". E ancora: "I lavori strutturali relativi all’impalcato che sovrappassa la Statale 671 al chilometro 19+100 nel Comune di Fiorano al Serio sono stati eseguiti conformemente al progetto e alle prescrizioni di legge vigente del Capitolato Speciale d’Appalto".

Di fatto, pur con un periodo di apertura al traffico solo in direzione Val Gandino e per i mezzi di peso e dimensioni limitate, il cavalcavia soprastante la Statale 671 della Valle Seriana era chiuso da quel fatidico 14 luglio 2021. A febbraio di quest’anno l’impresa Legrenzi di Clusone aveva demolito, su incarico dell’Anas, il vecchio impalcato. Anas aveva in un primo momento preventivato i lavori per il 2022, poi erano però subentrati i tempi lunghi della burocrazia.

Ed erano scoppiate le proteste, messe nero su bianco da Comunità Montana e sindaci della Valle Seriana. Si era quindi fissato il via ai lavori per settembre 2023 ma un nuovo urto a novembre da parte di un mezzo pesante aveva fatto rinviare di nuovo l’intervento. Negli ultimi mesi però i lavori hanno subìto un’accelerazione con la posa del nuovo ponte ad aprile, subito dopo Pasqua, e il completamento del cantiere a fine maggio.

M.A.