Donizetti, spuntano altre recinzioni. La Fondazione: "Questione di decoro"

La Fondazione Donizetti scende in campo per proteggere il teatro cittadino, uno dei simboli di Bergamo, da degrado, bivacchi e rifiuti. Presto saranno realizzati due interventi, ovvero l’installazione di due recinzioni in ferro dell’altezza di circa due metri, uno nei pressi dell’entrata al foyer (dove un tempo c’era il bar), e un altro dalla parte opposta del teatro per proteggere l’ingresso più vicino al palcoscenico, quello da dove transitano tutte le scenografie e tutte le attrezzature che servono per montare concerti e spettacoli. È qui che, dopo la riqualificazione del teatro Donizetti, si sono create sacche di degrado alle quali Fondazione Donizetti intende porre rimedio. "La situazione in cui versano questi due angoli del teatro cittadino è sotto gli occhi di tutti - sottolinea Massimo Boffelli, direttore generale della Fondazione Donizetti -. Sotto i due androni ogni mattina troviamo di tutto. Oltre che per i bivacchi questi spazi sono utilizzati giorno e notte anche alla stregua di bagni pubblici. Noi interveniamo quotidianamente, ma è una situazione che si protrae da tempo". Un primo sopralluogo per valutare i dettagli dell’intervento è già stato effettuato.

"Siamo nella fase di richiesta delle autorizzazioni – sottolinea Boffelli - Stiamo studiando, insieme alla Soprintendenza paesaggistica, una soluzione decorosamente in linea con la struttura del teatro". Le recinzioni che Fondazione Donizetti installerà forse già all’inizio dell’autunno riconsegneranno a questi spazi una dignità che col tempo è andata perdendosi. L’impegno di spesa previsto è di circa 20mila euro, con il sostegno del Comune di Bergamo. Chiusa la fase delle autorizzazioni si potrà procedere con la posa. Un primo intervento c’è già stato un paio di anni fa, nell’angolo più vicino ai Propilei, quello da cui si accede agli uffici del teatro: una recinzione in ferro ha messo fine ai bivacchi, restituendo dignità e decoro a quella porzione di piazza che era diventata luogo di bivacco e toilette a cielo aperto. Il problema al quale Fondazione Donizetti intende porre un freno c’è sempre stato, ma si è acuito dopo la ristrutturazione del Donizetti.

Michele Andreucci