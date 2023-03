Divina Colomba 2023: vince il bergamasco Italo Vezzoli di In Croissanteria

La premiazione di Italo Vezzoli di In Croissanteria

Carobbio degli Angeli (Bergamo) – E’ bergamasca la colomba più buona d’Italia. Italo Vezzoli di In Croissanteria, pasticceria di Carobbio degli Angeli, ha infatti vinto la quinta edizione di Divina Colomba nella categoria ‘Miglior Colomba Artigianale Creativa’, precedendo sul podio quelle di Pompilio Giardino del Panificio Pompilio (Ariano Irpino, Avellino) e di Cesare Catelli di Caesar Caffè Pasticceria (L'Aquila).

La ‘Miglior Colomba Artigianale Tradizionale’ è invece quella Vito Saccente del Panificio Saccente di Palo del Colle, in provincia di Bari, davanti a quella di Riccardo Manduca di Solodamanduca ad Aprilia (Latina). Al terzo posto ancora Lombardia con la colomba di Claudio Colombo della Pasticceria Colombo di Barasso, in provincia di Varese. Inoltre, un riconoscimento speciale è andato alla colomba prodotta da Silvia Bazzoli della Pasticceria Bazzoli di Odolo, in provincia di Brescia, in quanto unica colomba vegana in concorso.

A definire la classifica, attraverso assaggi alla cieca, è stata una commissione tecnica composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Francesco Borioli, Antonio Daloiso, Mario Di Costanzo, Matteo Dolcemascolo e Eustachio Sapone.

Divina Colomba è il contest organizzato da Goloasi.it, con un focus particolare sull’utilizzo del lievito madre, rivolto a tutti gli artigiani, titolari e dipendenti di attività.