Distrugge la casa e ferisce la madre

Prima ha distrutto la casa, spaccando suppellettili e ogni cosa che gli è capitata a tiro, poi ha minacciato la madre, puntandole contro un coltello da cucina. Il ragazzo, un diciottenne di Asso, è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti lunedì sera su richiesta della madre, che nel frattempo era stata anche aggredita e ferita dal figlio. Quando la pattuglia è arrivata davanti all’abitazione, ha dovuto negoziare con il ragazzo, per convincerlo a lasciare entrare i carabinieri. Alla fine, sono riusciti ad avvicinarlo e bloccarlo, rendendosi conto che era in forte stato di alterazione psicofisica. La donna è invece stata accompagnata al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Erba, dove i medici le hanno diagnosticato policontusioni e una distorsione cervicale, dimettendola con due settimane di prognosi. Il diciottenne è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti, danneggiamento e resistenza.