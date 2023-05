Disegnatore meccanico e cassieri nel week-end

Cassiere per fine settimana, 1 posto. Contratto: tempo determinato, part-time. Sede di lavoro: Provaglio d’Iseo. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37155. Commesso in agriturismo, 1 posto. Contratto: da valutare, tempo determinato. Sede di lavoro: Caino. Centro per l’impiego di Sarezzo: codice 37154. Elettricista, 2 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Travagliato. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37159. Custode centro sportivo da calcio, 1 posto. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 36845. Addetto alla vendite, 1 posto. Contratto: tempo determinato, riservato a diabili. Sede di lavoro: Coccaglio. Centro per l’impiego di Palazzolo sull’Oglio: codice 37063. Disegnatore meccanico, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Bagnolo Mella. Centro per l’impiego di Leno: codice 37147. Operatore socio-sanitario, 3 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Casalbuttano ed Uniti. Centro per l’impiego di Orzinuovi: codice 37180.