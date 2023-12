Discarica “antica“ sotto sequestro

Il nucleo di polizia giudiziaria dell’Arpa di Brescia ha provveduto ieri al sequestro di una discarica abusiva che si trova lungo le sponde del fiume Oglio nel territorio comunale di Seniga, in provincia di Brescia. Si tratta di un cumulo risalente agli anni ‘80, circa 1.000 metri cubi di rifiuti di varia natura. "Ringrazio il personale Arpa per l’intervento. I rifiuti - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione - erano ormai nascosti dalla vegetazione spontanea cresciuta in questi decenni. Ci sono alcune criticità ambientali che si protraggono da troppo tempo, in provincia di Brescia e sul territorio regionale. È ora di intervenire e di risolvere i problemi, a tutela del territorio e dei cittadini".