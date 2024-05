Un dipinto capolavoro abbandonato in strada: ritrovata tela del ’500 rubata nel 1991

Bergamo, 30 maggio 2024 – È una tela cinquecentesca del Landolfo, risultata rubata nel 1991 nel Casertano. Per puro caso, è proprio così, è stata rinvenuta a Ponteranica da un carabiniere della stazione di Villa d’Almé-Sorisole. Ora è stata restituita al suo legittimo proprietario, vale a dire la Basilica minore Corpus Domini di Maddaloni da dove era sparita. La singolare scoperta – perché tale è - risale al 13 aprile scorso. Siamo a Ponteranica, in via Papa Giovanni XXIII. È sera, il militare effettivo di Villa d’Almé-Sorisole, libero dal servizio, sta rientrando a casa. Ad un certo punto la sua attenzione viene catturata (ecco la casualità) da un pannello in legno ricoperto da tessuto. Era appoggiato alla recinzione che delimita un parcheggio a bordo strada. Incuriosito da quella presenza, il carabiniere si è avvicinato al pannello e si è accorto che il tessuto nascondeva un dipinto raffigurante la deposizione di Cristo dalla croce. Quindi il quadro è stato portato al comando, dove, nel giro di qualche giorno, è stato studiato dai carabinieri del Nucleo patrimonio culturale di Monza, dei veri e propri esperti del settore. Così si è scoperto che il dipinto era proprio una "Deposizione di Cristo dalla Croce", autore Pompeo Landolfo, manierista della “Bottega napoletana“. Era stato rubato cnel luglio 1991 nella Basilica Corpus Domini di Maddaloni, ora Basilica minore Corpus Domini di Maddaloni. E’ stato riconosciuto anche dal responsabile della curia di Caserta. Ieri i carabinieri della caserma di Villa D’Almè hanno riconsegnato l’opera ai delegati della Basilica di Maddaloni. Il dipinto verrà riaffisso nel posto dal quale era stato illecitamente tolto. Resta da chiarire come mai quel dipinto si trovasse appoggiato a una recinzione: chi l’ha abbandonato? E perché?