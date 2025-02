Difesa della Costituzione. Sciopero dei magistrati anche a Bergamo

Oggi giudici e pubblici ministeri sciopereranno in difesa della Costituzione. Anche a Bergamo. Questa mattina in Corte d’assise, in via Borfuro, a partire dalle 9,45 si terrà un’assemblea in video collegamento con Brescia, sede del distretto, in cui i magistrati spiegheranno perché sono contrari alla riforma Nordio, in particolare alla separazione delle carriere. A Bergamo, aderiscono allo sciopero 15 magistrati su 16 della procura, a partire dal procuratore Romanelli, l’aggiunto Maria Cristina Rota. Saranno garantiti i turni e le udienze con i detenuti. Il procuratore Romanelli ha sottolineato: "Io aderisco con convinzione. Cittadini, venite all’assemblea". F.D.