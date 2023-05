Desenzano Caduta fatale a diciannovenne

In meno di 24 ore due motociclisti morti: uno sulle strade della provincia di Verona, l’altro a Desenzano del Garda. L’ultimo incidente in ordine di tempo si è verificato a Desenzano su lungolago Cesare Battisti. Luca Gallinelli, 19 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra. Secondo la prima ricostruzione affidata alla polizia locale della città, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Testimoni hanno subito contattato il 112. Sul posto due ambulanze e l’elicottero. Ogni tentativo di aiutare il giovane è però risultato vano. Tragedia pure nel Veronese per un bresciano, Hendy Cicchiello (nella foto), che si stava recando a un Vesparaduno con il suo scooter. L’uomo, 42 anni, di Isorella, si trovava con altri vespisti quando gli è scoppiato uno pneumatico ed è caduto. Anche per lui vani i soccorsi. Il Vespa Club Mantova ha sospeso le competizioni e domani i piloti iscritti alla manifestazione si ritroveranno sul Mincio per commemorare l’amico vespista.

Mi.Pr.