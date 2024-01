Desenzano al bivio . L’organico è di qualità ma ancora non basta

DESENZANO (Brescia)

Il Desenzano sarà tra le prime squadre che scenderanno in campo per la ventiquattresima giornata del girone B di serie D. In effetti la squadra di mister Contini (nella foto) giocherà uno dei tre anticipi in programma in casa del Caldiero capolista (a +4 sulle inseguitrici), dove dovrà superare un esame di particolare significato per le ambizioni stagionali della compagine gardesana. Nel corso di questo Campionato, infatti, la formazione biancazzurra ha cambiato molto, sia sul versante della rosa che sul fronte tecnico, che ha visto Contini prendere il posto sulla panchina che ad inizio stagione era di Tacchinardi. Nonostante gli sforzi della società del presidente Marai, la classifica, però, si ostina a rimandare gli obiettivi di un club che vuole salire in alto come quello desenzanese. Messo in archivio il periodo più delicato, che ha visto il Desenzano scivolare verso la parte bassa della graduatoria, Paloschi e compagni sono risaliti nella zona nobile della classifica, ma vengono frenati da un rendimento troppo altalenante, che sta impedendo ai gardesani di entrare in zona play off, come pure le qualità dell’organico potrebbero consentire.

Lu.Ma.