Decessi per smog e polveri sottili . Protesta in centro

La pioggia degli ultimi giorni ha ripulito un po’ l’aria, abbattendo le polveri sottili, ma non le polemiche per politiche non ancora incisive rispetto alla riduzione dello smog. Per questo, ieri mattina, Basta Veleni, Comitato spontaneo contro le nocività, Sos Alberi, comitato per la salute, la rinascita e la salvaguardia del centro storico di Brescia e Rete ambiente Lombardia hanno organizzato un flash mob per chiedere azioni più incisive rispetto all’inquinamento atmosferico. "Quattro morti per incidenti sul lavoro al giorno in Italia e le coscienze giustamente si ribellano – sottolinea Maurizio Bresciani, a nome delle associazioni -. A Brescia succede di peggio: 5 morti al giorno per smog e non si muove nulla". Per questo, sotto i portici di corso Zanardelli, sono stati srotolati striscioni di denuncia e sono state avanzate diverse richieste.