De Gennaro nuovo campione nel kayak. Per l’azzurro è un titolo che vale

Il bresciano Giovanni De Gennaro ha vinto i Campionati Europei di canoa slalom nella disciplina olimpica del k1. Un’impresa che non solo premia tutti i sacrifici dell’atleta in forza ai Carabinieri, ma acquista ancora più significato nell’anno delle Olimpiadi. In effetti sulle acque del fiume Sava, in Slovenia, si sono presentati tutti i migliori specialisti, ma il portacolori bresciano, con una discesa davvero perfetta, ha avuto la meglio su tutti i rivali. Lu.Ma.