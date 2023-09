Dall’impiegato all’idraulico. Non solo impieghi a tempo

Tirocinante segreteria e customer service, 1 posto. Contratto: tirocinio part-time. Sede di lavoro: Casorezzo. Centro AfolCpi Legnano: codice 35053. Impiegato amministrativo, 1 posto. Contratto: tempo determinato con possibile stabilizzazione. Sede di lavoro: Inveruno. Centro AfolCpi Legnano: codice 35049. Operaio specializzato, 1 posto. Contratto: tempo determinato con possibile stabilizzazione. Centro AfolCpi Legnano: codice 35031. Addetto apparecchi a tingere, 1 posto. Contratto: tempo determinato finalizzato all’inserimento. Sede di lavoro: Busto Arsizio. Centro per l’impiego di Varese. Idraulico esperto, 1 posto. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: zona Laghi. Centro per l’impiego di Varese. Impiegato addetto pianificazione turni, 1 posto. Contratto: tempo determinato, possibile inserimento. Sede di lavoro: Varese. Centro per l’impiego di Varese.