Cuoco e boscaioli Due posti di lavoro disponibili come operaio/a boscaiolo a Sondalo. Richiesta abilità nell'uso della motosega. Contratto da definire in sede di colloquio. Candidature a meniniforestservice@gmail.com o al 342-7702046. Un posto di lavoro disponibile come cuoco/a a Pontresina (CH). Richiesta esperienza. Contratto da definire in sede di colloquio con vitto e alloggio. Inviare il curriculum a hotel@schweizerhofpontresina.ch.