Crolla la strada per il paese. Ivino di Collio, frazione isolata

COLLIO (Brescia)

Una frazione isolata: a Ivino di Collio, nella serata di mercoledì, è crollata l’unica strada che la collega al paese di montagna. I laghi di Iseo e Garda sono arrivati ai limiti massimi. La grandine che ha colpito la Franciacorta ha danneggiato vigneti e coltivazioni. Questo il primo bilancio della giornata di ieri, iniziata con un pallido sole e terminata con una serie di cellule temporalesche che non hanno lasciato tregua fino a sera inoltrata, rendendo le temperature inusualmente basse per questo periodo: dai 10 ai 18 gradi in pianura e ancora qualche nevicata sulle cime dei monti. "La situazione a Collio non è semplice – spiega il sindaco Mirella Zanini – la strada Collio-Ivino è chiusa totalmente ai veicoli. Nel frattempo la Protezione civile del posto e i nostri consiglieri Emanuele Spranzi e Emanuele Biena stanno lavorando per realizzare un percorso pedonale utile agli abitanti a raggiungere le loro case. Ci stiamo impegnando per trovare soluzioni e fondi per portare la situazione alla normalità quanto prima". Milla Prandelli