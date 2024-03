Cremona si arrende anche a Brindisi. Quarta sconfitta in cinque partite

Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per la Vanoli Cremona, battuta da una Brindisi superiore sui quaranta minuti nonostante l’attuale ultima posizione in classifica. La squadra di Demis Cavina approccia male la sfida del Palapentassuglia, cade sino al -16, poi ritrovato il 66-66 a 3.36 dalla sirena incassa le triple chiave di Morris e Sneed. Miglior prestazione in carriera nella massima serie per Davide Denegri, 21 punti alla sirena. Una coperta comunque troppo corta per coprire le falle di Marcus Zegarowski, 2 punti senza assist e -6 di valutazione, o dell’ex Nathan Adrian, 6 punti di cui 4 nel finale. Eppure una tripla di Trevor Lacey a quattro secondi dalla sirena vale ancora il -1, e qui la Vanoli paga anche l’interpretazione arbitrale dei ’’falli automatici’’ classici dei finali punto a punto, con un antisportivo allo stesso Denegri che di fatto porta la difesa a temporeggiare troppo sulle penetrazioni successive dei brindisini. I playoff si allontanano un po’, ma dietro la classifica non muta troppo. Cremona non deve tremare, ma riflettere su una fase centrale di stagione in netta flessione. E ora il calendario offre Pistoia in casa e Treviso in trasferta. Due gare da vincere, almeno guardando la classifica di oggi e i valori in campo. BRINDISI-VANOLI CREMONA 79-76 (21-14, 17-15, 20-20, 21-27).

A.L.M.