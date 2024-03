Cremona ko a Treviso: Vanoli, crisi senza fine

Vanoli Cremona, la crisi ora è accertata. Terza sconfitta in fila, sesta nelle ultime sette partite, dopo Brindisi e Pistoia ecco Treviso. Ovvero tutte squadre per la lotta playoff o salvezza. Nel girone di andata la squadra di Demis Cavina ha perso il filo, schiantandosi dopo un discreto primo tempo contro la difesa trevigiana. Certo, ad inizio stagione la Nutribullet pareva destinata a tutto un altro cammino rispetto ai cremonesi, tuttavia la mancanza di coralità del gruppo Vanoli desta perplessità. In campo c’è Corey Davis, non Zegarowski: il nuovo acquisto produce in attacco, ma dalla contesa escono Pecchia, Zanotti, Eboua e soprattutto Golden. Le 15 palle perse fanno il resto, e quando tra terzo e quarto quarto la squadra di Vitucci prende il comando delle operazioni sono titoli di coda.

NUTRIBULLET TREVISO-VANOLI CREMONA 78-71 (14-17, 22-21, 19-12, 23-21). A.M.