Costone di roccia piomba su una casa. Danni, nessun ferito

Un’abitazione ieri mattina è andata quasi completamente distrutta a causa della caduta di un costone di roccia su cui si stava lavorando da tempo per la messa in sicurezza dell’area e dove erano già montate delle reti che però non sono state sufficienti a frenare la corsa della roccia che ha letteralmente sventrato l’abitazione in quel momento vuota. I danni più ingenti sono stati riportati dalla camera da letto. I fatti si sono verificati attorno alle dieci nell’area collinare che sale verso la località Annunciata. A inizio dicembre nella stessa zona si era registrata un’altra caduta di massi. In quel caso erano state danneggiate due case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Darfo e del distaccamento di Darfo Boario Terme che hanno transennato la zona. Sul posto anche il sindaco Francesco Sangalli e i tecnici del Comune.Mi.Pr.