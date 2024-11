Omicidio di Sara Centelleghe, oggi la camera ardente in auditorium e domenica il funerale

Costa Volpino (Bergamo), 1 novembre 2024 – Mercoledì sera la fiaccolata da Lovere a Costa Volpino che ha visto una grande partecipazione. In tremila per l’abbraccio a Sara Centelleghe, la studentessa di 18 anni, uccisa nella sua abitazione al terzo piano nella notte tra venerdì e sabato scorso con una settantina di forbiciate dal 19enne indiano Jashandeep Badhan, in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.

Oggi invece sarà allestita la camera ardente. È stata prevista in auditorium, in via Nazionale 155 a Costa Volpino: sarà possibile così rendere omaggio alla ragazza la cui morte ha scosso non solo la comunità bergamasca ma tutto il Paese. La camera ardente sarà aperta dalle 9 alle 21. Domani è prevista una veglia. I funerali sono stati invece fissati per domenica alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio Abate Corti di Costa Volpino.

Una cerimonia molto toccante quella che si è svolta mercoledì sera fra le strada di Lovere e Costa Volpino dove centinaia di fiaccole hanno illuminato il percorso in una serata in ricordo della ragazza uccisa a diciotto anni. Gli abitanti di Costa Volpino e Lovere, gli amici e i parenti, oltre ai compagni si sono uniti a tante persone arrivate anche da molto lontano. Tra di loro c’erano anche i sindaci del territorio dalla valle Camonica e dal Sebino Bresciano e Bergamasco, oltre ai primi cittadini di Costa Volpino e Lovere.

Sotto casa di Sara Centelleghe sono stati depositati diversi mazzi di fiori: uno dei momenti più sentiti della manifestazione in sua memoria.