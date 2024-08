Cos’è Scientology, l’organizzazione religiosa frequentata da Sharon Verzeni

Per risolvere il giallo di Terno d’Isola gli inquirenti scavano, come ovvio che sia, nella vita privata e nella cerchia delle amicizie di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Coltellate durante una passeggiata notturna tra il 29 e 30 luglio 2024 in via Castegnate a poca distanza da dove la vittima abitava con il fidanzato Sergio Ruocco, già ascoltato due volte dai carabinieri, la seconda insieme al padre – ed escluso dalla lista dei possibili sospettati: il suo alibi regge e ne sono convinti anche i genitori di Sharon che lo hanno accolto in casa. In assenza di piste consolidate, tutti i residenti di via Castegnate sono stati sottoposti a test del Dna, come avvenne molti anni prima per l’omicidio di Yara Gambirasio, mentre vengono sondati rapporti, frequentazioni e abitudini della donna e della coppia.

Tra le novità emerse negli ultimi giorni, la recente partecipazione di Sharon agli incontri organizzati da Scientology, a cui aveva assistito ultimamente anche Sergio. Può arrivare da qui qualche indizio utile? Si tratta di mere ipotesi perché non risultano indagati o sospettati legati a questa circostanza ma gli inquirenti non possono escludere nessuna pista al momento, come sembra fare invece il parroco di Terno.

Cos’è Scientology

Ma cos’è Scientology e di cosa si occupa? Fondata nel 1954 negli Stati Uniti sulla base delle dottrine raccolte ed enunciate da Ron Hubbard nel celebre libro Dianetics, venduto ovunque ancora oggi, la Chiesa di Scientology è il movimento-organizzazione che diffonde le teorie del suo fondatore, la “scientologia”, appunto, che viene definita “sapere del sapere”.

Il pensiero

La dottrina di Hubbard, sostituito da David Miscavige alla guida del movimento dopo la sua morte, ruota per sommi capi in base al concetto che lo spirito dell’uomo è immortale, trascende corpo e mente, e il singolo individuo, al termine di un percorso di crescita spirituale e di “redenzione” interiore per divenire “clear”, può arrivare alla consapevolezza delle reali potenzialità del pensiero, tra cui l’autoguarigione e la capacità di abbandonare temporaneamente il corpo. Teorie che valgono ad Hubbard l’avversione delle religioni tradizionali e del mondo della medicina e della psichiatria.

La definizione giuridica

La storia di Scientology è complessa e tormentata, a partire dalla sua qualificazione giuridica: se negli Stati Uniti gode dello status di “religione”, così non è in quasi tutto il resto del mondo, dove viene considerata una associazione di carattere spirituale-filosofico, volta allo sviluppo del potenziale umano. Per i delatori, invece, non è altro che una setta religiosa.

I numeri

Dai numeri non indifferenti però se è vero, come afferma Scientology, che gli affiliati sono in totale più di 8 milioni, 300mila dei quali in Italia. Cifre che non trovano una conferma ufficiale: secondo il Cesnur – il Centro studi sulle nuove religioni – i praticanti sono molti di meno: non oltre 500mila nel mondo e meno di 50mila in Italia dove Scientology elenca 12 chiese e 30 missioni. Di notevoli dimensioni, da qualche anno la sede milanese è in viale Fulvio Testi, nel quartiere Bicocca, al confine con Sesto, in un grande e moderno edificio. A Gorle, in provincia di Bergamo, la sede frequentata da Sharon Verzeni.

Le critiche

Le critiche di carattere scientifico e filosofico si accompagnano a quelle morali: l’affiliazione a Scientology e il percorso di auto-coscienza, tramite iscrizione, corsi e audizioni, anno dei costi monetari non indifferenti, grazie ai quali il movimento sopravvive. Qualcuno ha quantificato in 25.000 euro il prezzo da sostenere per arrivare allo stato di “clear”, di liberazione cioè dai traumi interiori. Ci sono poi donazioni e finanziamenti privati su cui si alza una cortina fumogena. Varie le inchieste in cui i seguaci dell’associazione, a partire da fondatore Ron Hubbard, sono stati coinvolti a vario titolo nel corso degli anni.