Cortometraggio premiato in Parlamento

Ieri la Camera dei Deputati ha accolto il legale capriolese Maria Cristina Tramacere, il regista Alex Belli e l’attrice Delia Duran: questi ultimi due i protagonisti di “Mostro“, un cortometraggio impattante che affronta senza mezzi termini il tema della violenza contro le donne. Il cortometraggio, premiato alla 80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nasce da un’idea di Tramacere, presidente dell’associazione “DifendiAmo“ di Capriolo: attiva da anni nella lotta contro ogni forma di violenza. "Per DifendiAmo è stato un grande e importante momento – spiega Tramacere – le emozioni sono moltissime. Belli e Duran hanno saputo mettere su pellicola quanto volevamo trasmettere, ovvero che il pericolo può essere vicino, anche nelle nostre case e che dobbiamo avere la forza di denunciare".

Presenti l’onorevole Gimmi Cangiano della Commissione Cultura della Camera, Laura Ravetto della Commissione Femminicidio e promotrice di una Proposta di Legge. Presenti le prof Lucia Cerullo ed Alessandra Vigliotti che con l’Associazione RiseUp in Campania operano su territori difficili per sensibilizzare le donne. "Il dibattito si è concentrato sull’importanza di dialogare con i giovani attraverso la scuola e la famiglia. Emergono spunti di riflessione interessanti, che cercherò di riassumere nel mio impegno parlamentare e in un progetto da presentare nelle scuole, inserendolo nell’educazione alle relazioni promossa dal Governo e dal ministro Valditara. L’obiettivo è aprire un dialogo intergenerazionale. Istituzioni, scuola e famiglia devono unirsi per impedire che qualsiasi forma di violenza continui a riempire le pagine dei giornali", ha dichiarato Cangiano. M.Pr.