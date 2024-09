Corri e raccogli rifiuti. I sentieri ringraziano

Sport ed ecologia s’incontrano nei boschi della Val Gandino, nella Bergamasca, in occasione della quarta edizione dei mondiali di corsa e raccolta dei rifiuti abbandonati in cui ci si imbatte lungo il percorso, il World Plogging Championship, disciplina nata in Scandinavia e che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede tra gli appassionati di running e trail running, in programma da oggi a domenica con la partecipazione di 80 atleti provenienti da tutto il mondo. La tradizionale cerimonia d’inaugurazione, prevista per oggi, sarà seguita dal briefing pre-gara in cui si sveleranno gli ultimi dettagli sul territorio destinato alla sfida. Domani gli atleti che hanno superato le prove di qualifica nel corso del 2024 si confronteranno in una competizione di trail plogging della durata massima di sei ore sui sentieri della Val Gandino. A decidere il mondiale sarà l’algoritmo, dopo una notte per fare il conteggio di quanti e quali rifiuti gli atleti avranno raccolto, a cui sommare la distanza e il dislivello di percorrenza.

Tutti i dati verranno elaborati da un collaudato algoritmo che decreterà il campione e la campionessa mondiali di plogging 2024. A mettere in palio il titolo iridato saranno l’italiana Elena Canuto e lo spagnolo Manuel Jesùs ortega Garcia, che hanno vinto il mondiale lo scorso anno a Genova, edizione passata alla storia perchéi plogger in gara hanno recuperato un totale di 3mila kg di rifiuti abbandonati, di cui il 71% è stato defferenziato e avviato al riciclo. Domenica non sono in programma solo le premiazioni, ma è prevista anche la prima edizione della gara di Urban Plogging a Bergamo. "Sempre più praticanti nel mondo animano il popolo del plogging – spiega Roberto Cavallo, ideatore e direttore di gara della manifestazione –. Non più solo attivisti attenti alle tematiche ambientali, ma anche veri e propri atleti".

Michele Andreucci