Coppia precipita nell’Orrido Lui muore e lei è gravissima

di Roberto Canali

Erano impegnati in un’escursione sulle montagne sopra Menaggio, in località Burgatto sul sentiero di accesso all’Orrido della Val Sanagra, quando sono precipitati nel vuoto da un’altezza di una trentina di metri. È finita in tragedia la domenica di una coppia di Carugate: Diego Mandelli, 65 anni, è morto per le ferite riportate nella caduta mentre la moglie, 63 anni, si è salvata solo perchè è finita su un albero che ha attutito l’impatto, ma è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano. Tutto è avvenuto attorno alle 16, quando la coppia ha completato la salita che dal paese arriva in località Burgatto, dove termina il sentiero e iniziano le strette passerelle di metallo che consentono di superare il canyon scavato nei millenni dal torrente.

Nel primo tratto, particolarmente ripido, i due hanno perso l’equilibrio e sono caduti nel vuoto. Toccherà ai carabinieri di Menaggio, che sono intervenuti insieme agli agenti della Polizia locale, stabilire se la moglie ha perso l’equilibrio ed è caduta per prima e il marito è morto nel tentativo di soccorrerla, oppure se sono precipitati insieme e la donna ha avuto pù fortuna finendo sull’albero che ha attutito l’impatto. Quando gli uomini della Stazione del Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco per l’uomo, che era finito più in basso sul greto del torrente, non c’era ormai più nulla da fare. Mentre era in corso l’intervento, i soccorritori del Cnsas hanno sentito delle urla provenire dall’alto.

Allora un tecnico è salito, ha visto che c’era un’altra persona coinvolta nell’incidente, miracolosamente in bilico tra i rami di un albero e la parete di roccia. Allora i soccorritori si sono attivati per il recupero e la donna è stata poi trasportata in ospedale con l’elicottero. Ai Piani di Bobbio, in provincia di Lecco, una ragazza di 20 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta, mentre procedeva in cordata, sullo Zucco Pesciola.

Un’altra donna è in gravi condizioni dopo un incidente che si è verificato mentre scendeva in corda doppia dal Torrione Cinquantenario in Grignetta.