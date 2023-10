Coppia di anziani investiti da un'auto a Villanuova sul Clisi

Paura per una coppia di anziani investiti da una macchina poco dopo le 16 di ieri. Moglie e marito stavano passeggiando quando, all’attraversamento stradale di via Bostone, sono stati travolti da un’auto. Alla guida c’era un 80enne che non avrebbe visto i due pensionati perché abbagliato dal sole. I presenti sul luogo dell’incidente hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze che ha inviato sul posto, tramite Soreu Alpina di Bergamo, il 118. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi. A riportare le ferite meno gravi la moglie 80enne, portata in ospedale a Gavardo. Lui, invece, è grave. Ha 87 anni e le sue condizioni sono apparse da subito molto preoccupanti. È stato portato agli Spedali Civili di Brescia con la massima urgenza. Da quanto ricostruito, è stato sbalzato dall’auto dopo essere stato trascinato per metri. La prognosi è riservata.

Ieri mattina invece un altro grave incidente si è verificato a Odolo, lungo la Sp 237 del Caffaro, dove un giovane che guidava una moto ha tamponato una Focus, finendo a terra. La Ford aveva rallentato per la presenza di alcuni cani da caccia sulla carreggiata. I proprietari dei segugi si sono fermati a rendere la loro dichiarazione alle autorità. Il giovane non è in pericolo di vita.

Milla Prandelli