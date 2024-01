Coppa Cev: delusione Milano 3-0 in Polonia

Nella gremita Arena Sosnowiec in cui i tifosi locali si sono fatti più che sentire. l’Allianz Milano torna dall’andata dei playoff per i quarti di Coppa Cev, con una cocente sconfitta per 3 set a 0 contro l’Aluron Cmc Warta Zawiercie. Ora, per passare il turno, con il ritorno all’Allianz Cloud il 18 gennaio, servirà un mezzo miracolo.

La partita degli ospiti dura praticamente solo il primo set, poi l’ex Clevenot e compagni fanno venire fuori il loro strapotere fisico e tecnico.

Coach Piazza torna al sestetto che più sembra piacergli: in banda Ishikawa e Kaziyski, opposto Reggers, al centro Piano e Loser, alla regia Porro e libero Catania. Il capitano viene però sostituito sul 17-14 per gli ospiti. Come da pronostico è una partita complessa: Milano comunque dimostra di essere al livello avversario anche se sempre costretta a inseguire.

L’uomo più pericoloso per l’Allianz è Ishikawa che da solo non basta: sono i polacchi a vincere il set. Nel secondo la formazione italiana (con Dirlic per Reggers) si disgrega dopo un buon avvio e va in confusione. Il muro a dispetto del solito non funziona e non riesce nemmeno il cambio palla. Per quanto l’Aluron sia una corazzata sono i meneghini ad abbassare il livello e a lasciare andare pure il secondo set. Nel terzo Milano sale sul 6 – 3 ma poi vanifica tutto facendosi rimontare. C’è più lotta ma la formazione di Piazza non riesce mai ad avere in mano il controllo. L’epilogo è uguale a tutta la partita, i polacchi conquistano l’incontro.

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE VS. ALLIANZ MILANO: 3-0 (25-23; 25-19; 25-19).

Giuliana Lorenzo