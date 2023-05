Contro il cancello dei vicini: è grave

CASATENOVO (Lecco)

Si è schiantato in auto contro il cancello di ingresso nel giardino della villetta di un vicino. Ora è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva polivalente dell’ospedale di Circolo di Varese. È in stato di coma profondo. L’incidente è successo l’altra notte poco prima dell’una a Casatenovo, in via don Carlo Gnocchi, sul confine con Besana Brianza. Simone Fumagalli, giardiniere di 20 anni del paese, era al volante di una Fiat Punto: ha perso il controllo del mezzo in un tratto di strada rettilineo, ha scartato bruscamente ed è finito a tutta velocità addosso a un cancello in ferro, che ha abbattuto. Gli abitanti e gli altri automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorritori. Samuele in pochi minuti è stato soccorso dai sanitari dell’autoinfermieristica e dell’eliambulanza di Como in missione notturna, dai volontari della Croce bianca di Besana e dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. Simone era già incosciente: ha riportato un trauma cranico molto severo e la frattura di un braccio.

È stato stabilizzato e intubato perché non respirava più da solo. Poi è stato trasferito d’urgenza all’ospedale varesino senza che si sia al momento più ripreso. Il suo quadro clinico risulta estremamente critico. I carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Merate stanno provando a ricostruire la dinamica, ma pare confermato che Simone abbia fatto tutto da solo. Gravissima una 17enne anni di Cantù dopo la caduta dallo scooter guidato da un amico senza il patentino. L’incidente si è verficato a Seregno. Ha sbattuto la testa a terra e ora si trova al Niguarda. Daniele De Salvo