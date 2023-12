Consegnate le benemerenze al teatro Sociale. Ci sono anche i Pinguini

Un omaggio a cittadini, associazioni, realtà che hanno dato lustro alla città. Nel sociale, cultura, impresa, sport e musica. Si è tenuta ieri al Sociale la cerimonia della consegna delle benemerenze civiche. Cinque le medaglie d’oro dal sindaco Gori e dal presidente del Consiglio Rota. Alla comunità don Lorenzo Milani, che da anni si occupa dell’accoglienza dei minori disagiati. Massimo riconoscimento per "Molte Fedi sotto lo stesso cielo", la rassegna delle Acli "che da 16 anni promuove una convivialità delle diversità". Insignita Cristina Rodeschini, dal 2017 al 2023 direttore della Fondazione Accademia Carrara. E Giacomo Agostini, il pilota più titolato nel Motomondiale, e Paolo Rocca, presidente del CdA e ad di Tenaris Dalmine, socio fondatore dell’Associazione per la galleria d’arte moderna. Dieci gli attestati di benemerenza. Ai Pinguini tattici nucleari, la band reduce da tanti successi. Alla memoria di Ferdinando Bialetti, per oltre 20 anni presidente dell’Ordine dei farmacisti. Al chirurgo di fama internazionale Maurizio Tespili, 2° in Italia ad aver impiantato in un cardiopatico una bioprotesi valvolare. Alla giornalista Susanna Pesenti "per l’impegno civico e civile nella diffusione culturale sul nostro territorio". Al prof Gian Gabriele Vertova, "che ha dedicato la sua vita all’impegno culturale, educativo, politico". Alla giornalista e studiosa Silvia Tropea Montagnosi "per la valorizzazione della cultura enogastronomica". Attestato all’ex ricercatore Cnr Sergio Chiesa, all’Excelsior (sezione calcio), una delle più longeve polisportive, ai volontari di Orobicambiente, e al coro gospel S.Antonio David’s Singer. M.A.