L’Allianz Milano torna ora in campo domenica, alle 19 di nuovo in casa, contro la Rana Verona, diretta concorrente per lotta al miglior piazzamento in griglia playoff (inizio mercoledì 6 marzo). Poi, i lombardi sfideranno la Gioiella Prisma Taranto e infine, per l’ultima di regular season, big match contro Perugia il 3 marzo.

G.L.