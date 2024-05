Con l’auto nella scarpata. Muore un quarantenne

LUINO (Varese)

Un morto e sei feriti è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Luino. Lo scontro, che ha coinvolto quattro autovetture, è avvenuto poco prima delle 15 sulla strada statale 344 dir, ovvero la ex sp61, in una zona boschiva nei pressi della diga di Creva. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento: in base alle prime notizie che emergono sulla dinamica sembrerebbe esserci un sorpasso, forse azzardato, all’origine della carambola che ha coinvolto i mezzi, uno dei quali è uscito fuori dalla sede stradale, precipitando per circa tre metri nella scarpata a lato della carreggiata. Una delle due persone all’interno dell’auto uscita di strada, una Golf, non ce l’ha fatta: la vittima è un 43enne residente a Cremenaga. Versa in gravi condizioni l’altro passeggero, trasportato in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese. I sei feriti sono cinque uomini di 40, 43, 48, 55 e 50 anni e una donna di 40 anni. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino, supportati da una squadra proveniente dalla sede del comando provinciale di Varese. Le squadre di soccorso hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte e hanno operato per estrarre le due persone intrappolate nel veicolo finito nel corso d’acqua a lato della strada. Sul posto sono giunti in forze anche i sanitari con diverse ambulanze e un’automedica e due elicotteri decollati da Milano e da Villa Guardia. Quindi la Polizia locale e i Carabinieri di Luino che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità. Il tratto stradale è stato chiuso in entrambe le direzioni: inevitabili le ripercussioni sul traffico del fine settimana su una direttrice che corre parallela al confine, molto frequentata da residenti italiani e svizzeri. La viabilità è stata deviata sulla strada del valico di Fornasette.

Lorenzo Crespi