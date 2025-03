Con il sole ritorna Carnevale . Settanta carri sfilano in piazza

Dopo il rinvio di una settimana a causa della pioggia, tutto è pronto a Bergamo per la tradizionale sfilata di Carnevale dei carri allegorici realizzata dal Ducato di Piazza Pontida, l’antico sodalizio che si occupa della storia, del folklore e delle tradizioni della Bergamasca. Un appuntamento, quello in programma oggi, caro ai bergamaschi, e non solo, che ogni anno prendono letteralmente d’assalto le vie del centro. Sono attese oltre 60mila persone, provenienti da tutta la Bergamasca e anche da altre province lombarde. Saranno 73 i carri allegorici, accompagnati da 3mila figuranti, che animeranno le strade del capoluogo orobico. I figuranti si ritroveranno dalle 10 nell’area della stazione per dare inizio allo spettacolo alle 15 con l’avvio del corteo lungo viale Papa Giovanni. Percorso che quest’anno, a causa dei lavori di rifacimento di via Broseta, subirà una leggere modifica: una volta arrivati in Piazza Pontida, i carri proseguiranno in largo Cinque Vie per poi prendere via Moroni, via Palma il Vecchio e concludere il giro in via S.Lazzaro. Lo spettacolo terminerà alle 18 in Piazza Matteotti con le premiazioni. Per consentire i festeggiamenti, dalle 13,30 e fino al termine della manifestazione, sarà in vigore per tutti i mezzi il divieto di transito in piazza Marconi, viale Papa Giovanni, Paleocapa, Paglia, largo Medaglie d’oro, via Tiraboschi, largo Porta nuova, Piazza Matteotti, via XX Settembre.