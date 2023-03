Como-Modena Scontri tra ultrà

Scontro tra tifoserie di Como e Modena ieri tra le 13 e le 13.30, prima della partita in programma allo stadio Sinigaglia, che si è conclusa con la vittoria del Como per 1 a 0. Un gruppo di una ventina di ultras del Modena - eludendo i sistemi di sicurezza e di gestione delle tifoserie fuori sede, che prevedevano l’arrivo degli ospiti solo in pullman a Lazzago, per poi essere scortati fino allo stadio - è arrivato in treno, scendendo a Como-Borghi. Da qui si sono diretti a piedi verso via Sirtori e viale Varese dove, nella zona dei giardinetti davanti al Caio Plinio, sono entrati in contatto con un gruppo di venti tifosi del Como, probabilmente già informati dell’arrivo dei modenesi. La polizia, presente con rinforzi giunti anche da Milano in considerazione dell’annunciata tensione tra le due fazioni di ultras, è intervenuta per separarli, ma nel frattempo erano stati lanciati sassi, alcuni dei quali hanno colpito gli agenti, ed è stato esploso un grosso petardo, non è chiaro se una bomba carta. Una volta riportata la calma, non si sono avute ulteriori tensioni durante la partita, così come al termine, tra le 17 e le 18, all’uscita dallo stadio. Ora la Digos identificherà i tifosi che hanno preso parte agli scontri, per contestare loro le sanzioni ritenute idonee, dal Daspo alle denunce in sede penale.

Paola Pioppi