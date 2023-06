Colpito da diversi fendenti Trentenne lotta per la vita

Grave episodio di cronaca nel pomeriggio di ieri in via Santa Maria 124 nella frazione di Calcinatello di Calcinato. Un 33enne di nazionalità albanese è stato accoltellato più volte e ora lotta per la vita in un letto di ospedale. La richiesta di aiuto al numero unico 112 è partita alle 18.25 quando alcuni presenti hanno segnalato la presenza di un uomo a terra sanguinante dopo una lite avvenuta di fronte a un bar e a una ricevitoria, dove in quel momento c’erano alcune persone, che non avrebbero partecipato all’aggressione. Sul posto sono state mandate due ambulanze e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. L’uomo poco prima di essere raggiunto dai fendenti stava animatamente discutendo con un connazionale, un 52enne che si è dato alla fuga dopo l’aggressione. Rintracciato dai carabinieri, si trova ora in stato di fermo a Desenzano.

Le cause della discussione potrebbero essere futili. Ieri sera il riserbo da parte delle forze dell’ordine era totale anche alla luce delle indagini immediatamente avviate. Sul luogo del ferimento è stato subito rinvenuto un coltello dalla lama di circa cinque centimetri, che potrebbe, ma non è stato confermato, essere l’arma usata dall’aggressore. Secondo Areu altre due persone, circa alla stessa ora, avrebbero avuto bisogno di cure: un altro uomo in via Santa Maria 76, poco distante da dove si è verificato l’accoltellamento e in via Vittorio Emanuele II a Calcinato, dove un 33enne è stato portato in ospedale a Montichiari. I carabinieri stanno verificando se i tre episodi siano collegati. Indagano i carabinieri di Desenzano del Garda e i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia.

Milla Prandelli