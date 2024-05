Colombo scopre la sua America : "Strada o cross, ma conta vincere"

La stagione gli ha già regalato il successo nel Bike Festival Lodigiano di Graffignana e il terzo posto al Campionato Lombardo di Clusone. Riccardo Colombo si presenta così, come un giovane interessante, capace di vincere subito nella sua prima stagione con gli juniores.

Il varesino di Gorla Minore, classe 2007, inizia a gareggiare con la mountain bike per un team dal bizzarro nome, gli Scatenati di Gorla Minore. "Ho iniziato a 7 anni, da G2, grazie a nonno Ernani che è molto appassionato di ciclismo. Mi sono accorto ben presto che questo sport mi piaceva guardando in tivù le tappe del Giro d’Italia. Così ho iniziato a correre con la mountain bike e mi sono dedicato alla strada solo da tre anni".

Da più piccolo ha giocato a tennis, ma la bici ha preso il sopravvento. Per Colombo il ciclismo significa molte emozioni, sacrifici, ma anche felicità. Lo sviluppo di carriera lo porta a vestire i colori della storica società Legnanese 1913, della GB Junior Team dell’ex professionista Gianluca Bortolami, e da quest’anno del Pool Cantù GB Junior di Ecclesio Terraneo, Antonio Meroni e di cui è team manager lo stesso Bortolami. In queste ultime stagioni, tra i minori, Colombo ha messo in mostra notevolissime doti di passista-veloce, spaziando inoltre con successo in tutte le discipline. L’anno scorso ha conquistato il titolo italiano della Madison (con Julian Bortolami) su pista, la classifica generale della Tre Sere di Dalmine, il campionato lombardo sempre della Madison e alcune prove del Trofeo delle Regioni.

"Frequento l’Agrario al Mendel di Villa Cortese, per ora scuola e bicicletta occupano la maggior parte del mio tempo libero - soiega Colombo - Mi piace molto la musica. Per il futuro mi piacerebbe continuare con il ciclismo, e magari seguire le orme di Van Aert e Van Der Poel due campioni che ammiro moltissimo per le loro caratteristiche, ma per arrivare a essere come loro molta strada c’è da fare".

Intanto il giovane Colombo si è sbloccato con la vittoria di Graffignana (nel palmares ci sono anche un secondo posto a Cantù e un settimo nella Novara-Suno) e per come è iniziata la sua stagione siamo certi che il sedicenne varesino, che vive con i genitori Christian e Maria Teresa e la sorella minore Rachele, saprà ancora stupirci.