Colombo detta le regole alla sua Pro Patria:: "Per noi è fondamentale muovere la classifica"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Con la sfida con il Lumezzane oggi la Pro Patria conclude una settimana impegnativa. "La terza partita - dice in conferenza stampa mister Riccardo Colombo - è quella che si potrebbe sentire di più nelle gambe. Affrontiamo una squadra forte: ha 3 punti più di noi, nelle loro fila, quasi tutti hanno fatto un gol e questo vuol dire che è una squadra ben assemblata. Ha qualità a centrocampo e davanti due attaccanti esterni veloci, bravi nell’uno contro uno e una punta centrale forte. Dobbiamo stare attenti alla loro fisicità sui calci piazzati".

"Siamo due squadre in forma - rimarca il tecnico -: abbiamo fatto tanti punti in questo ritorno e sarà una sfida difficile perché loro sono una squadra con caratteristiche ben marcate. Dovremo essere bravi a continuare con l’aggressività fatta vedere con la Pro Vercelli, a vincere i duelli, perché quando ne vinciamo tanti, la partita viene matematicamente dalla nostra parte. Abbiamo speso tante energie ma sono convinto che chiunque sceglierò per andare in campo, darà il massimo e faremo una gran partita. Muovere la classifica è importante per noi: equilibrio, attenzione e determinazione, sono tutti fattori che possono portare a fare la prestazione giusta".

PRO PATRIA (3-4-2-1): Mangano; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma, Nicco, Ferri, Vaghi; Stanzani, Pitou; Castelli.

Luca Di Falco