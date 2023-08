Colloqui di lavoro a Brescia: Magirus non c'è aria di crisi

Commesse produttive per i prossimi 18 mesi e inserimenti di nuovo personale e colloqui di lavoro proprio in questi giorni. Uno scenario da azienda non in crisi quello emerso in merito a Magirus, nell’incontro tra Provincia di Brescia e sindacati. Il confronto in Broletto è stato organizzato dopo che, nei giorni scorsi, il Gruppo Iveco aveva comunicato agli stessi sindacati la volontà di mettere sul mercato Magirus, azienda specializzata in produzione di veicoli antincendio, che conta 180 lavoratori nello stabilimento di Brescia (1000 in tutta Europa). Motivazione ufficiale è che negli ultimi dieci anni la divisone avrebbe generato risultati economici insoddisfacenti, a dispetto della qualità del prodotto. Per ora l’iter è all’inizio, mentre ulteriori sviluppi sono attesi in autunno. Intanto, la Provincia si è attivata per fare il punto della situazione e valutare possibili percorsi per la tutela dei 180 lavoratori. "Brescia – ha dichiarato il vicepresidente Massimo Tacconi – rappresenta un’eccellenza italiana e mondiale nell’ambito produttivo dei veicoli antincendio: sono solo due le aziende in Italia specializzate in questo settore ed entrambe si trovano nel Bresciano". Per i sindacati, le informazioni su ordini e assunzioni "fanno dedurre che l’azienda non sia in una situazione di crisi irrecuperabile, per cui è doveroso che la Provincia di Brescia si spenda per far sì che i lavoratori, con la loro impareggiabile esperienza artigianale e industriale, siano tutelati e, al contempo, venga salvaguardata un’eccellenza bresciana che non ha eguali". Dopo i rappresentanti dei lavoratori, la Provincia fisserà un incontro anche con la proprietà. "Saremo garanti al momento della contrattazione sindacale – l’assicurazione del consigliere provinciale Roberto Bondio, con delega alle Politiche del Lavoro - e non lasceremo da soli i lavoratori e le lavoratrici che, allo stato attuale, sono molto preoccupati per il futuro". Federica Pacella