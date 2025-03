Colere, tre chilometri di rifiuti: ripulita la Via Mala. “Abbiamo raccolto oltre 60 sacchi”

Colere (Bergamo)- Una discarica a cielo aperto. L’inciviltà non risparmia neppure la Via Mala, una delle maggiori attrazioni turistiche della Bergamasca per i suoi panorami mozzafiato - soprattutto in inverno, quando si creano grandi lastre di ghiaccio che scendono dalla roccia verso il tracciato antico della strada e negli orridi -, la via che collega Val Camonica e Val di Scalve e che rappresenta una delle principali strade di accesso ai comuni della Val di Scalve, accanto alla strada del Passo della Presolana.

Nel corso di un’operazione di pulitura dei versanti che scendono dalla Via Mala verso il fiume Dezzo, due squadre congiunte di Alpini - una partita da Angolo Terme e una da Colere - hanno ritrovato rifiuti di tutti i tipi e anche diversi televisori, divani e persino una borsa zeppa di libri scolastici.

“Abbiamo raccolto più di sessanta sacchi di indifferenziata – spiega Claudio Belingheri, capo del nucleo di Protezione civile degli Alpini di Colere –.Abbiamo trovato rifiuti di ogni tipo. Sicuramente deve far pensare: con quello che spendono i nostri Comuni per garantire la raccolta differenziata, c’è qualche incivile che viene qui a buttare quello di cui non ha più bisogno”. I volontari di Colere hanno operato su un tratto di strada di circa tre chilometri, occupandosi anche della sede stradale.

In due punti particolarmente ripidi hanno utilizzato anche delle corde per calarsi. “La Via Mala sta diventando sempre di più un’attrazione turistica e va valorizzata in ogni aspetto: la tutela ambientale nasce per prima cosa da queste azioni, mantenendo pulito il paesaggio in cui viviamo”, il commento del sindaco di Colere Gabriele Bettineschi per ringraziare i volontari. Sulla propria pagina Facebook il gruppo Alpini del paese scalvino ha lanciato un appello: “Probabilmente abbiamo raccolto rifiuti buttati nei boschi quando la cultura dell’ecologia non era molto radicata. Ora però siamo oltremodo sicuri che se il prossimo anno ripasseremo in questi luoghi nessun altro rifiuto rovinerà questo posto magico”.