Codice rosso Indagini su 650 delitti

È stato l’anno della “ritrovata libertà” dopo il Covid, e la vita è tornata a regime. A dirlo, il questore Eugenio Spina, ieri alla 171° festa della Polizia al Capitolium. Tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo scorso sono tornati a crescere i reati – per esempio la Questura ha trattato 1.219 furti, + 2% – ma ancora di più le attività e i controlli, in specie in aree critiche quali la stazione e il Freccia rossa. La Mobile si è destreggiata tra contrasto delle infiltrazioni mafiose e della criminalità; 650 i delitti da Codice rosso, +20%, e riorganizzazione degli uffici. La Volante ha arrestato 141 persone (+67%) e ne ha denunciate 818 (-9%), insistendo con controlli ordinari e straordinari (34.634 persone identificate, +31,8%, 9.959 veicoli ispezionati, +17%) ricavandone un’impennata di sequestri di armi e droga (+102% di eroina, + 1377% di coca, + 508% marijuana) All’ufficio immigrazione sono pervenute più richieste di carte di soggiorno: 83.843, +14.5%. Gli stranieri regolari ora sono 145.586 (erano 144.993). Dall’Ucraina sono arrivati 8.111 profughi (2530 già emigrati). In crescita le richieste di asilo (da 1606 a 2642). "La criticità? Prendere appuntamento per il passaporto – ha concluso il questore –. Per affrontarla abbiamo aumentato il personale e ampliato le aperture degli uffici".B.Ras.