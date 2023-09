Cocaina e hascisc. Finisce in carcere

Lo hanno fermato lunedì sera a Bolgare mentre era in macchina. E, dati i suoi precedenti per droga, i carabinieri della stazione di Grumello del Monte, che stavano effettuando un servizio di controllo del territorio, hanno deciso di perquisire sia lui che la vettura sulla quale viaggiava. Durante la perquisizione i militari hanno trovato stupefacenti e soldi. In manette per detenzione e spaccio un 33enne marocchino, residente a Gorlago. Nella sua auto le forze dell’ordine hanno trovato circa cinquanta grammi di cocaina, ma anche 400 grammi di hascisc suddivise in cinque panetti e 1.450 euro, sospetto provento dell’attività illecita. Data la situazione, si è quindi deciso di controllare anche casa sua dove si sono scoperti altri 370 grammi di cocaina, 2.695 euro dentro un cassetto e un bilancino di precisione. Il 33enne è stato portato in carcere. F.D.