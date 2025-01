Segrate, morto Angelo Rizzo: addio al nonno vigile custode dei bambini

Segrate (Milano), 7 gennaio 2025 – Alpino e nonno vigile, se n’é andato a 76 anni Angelo Rizzo. Il 2025 si apre con un lutto per la città di Segrate, che ha perso uno dei suoi cittadini più benvoluti. E così, a Rovagnasco, la frazione dove aiutava i bambini ad attraversare la strada in concomitanza con l’entrata e l’uscita da scuola, il ritorno sui banchi dopo la pausa natalizia è stato un po’ più triste del solito, senza il sorriso e la simpatia di “nonno Angelo”. Una figura mite e rassicurante, amata anche dai genitori.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente sul territorio, dove in molti hanno voluto mostrare vicinanza alla famiglia del 76enne, inviando pensieri, preghiere e messaggi di cordoglio. “Angelo, per chi ha i figli che frequentano le scuole di Rovagnasco, era la prima persona che s’incontrava la mattina – queste le parole del sindaco di Segrate Paolo Micheli -. Sempre sorridente, sempre attento e disponibile. Un compagno di viaggio su cui poter contare ogni giorno. Il nonno di tutti i nostri bambini. Un abbraccio forte alla sua famiglia. Lo voglio ricordare accanto al suo amico e collega Gianpiero, scomparso durante il Covid, felice con la sua paletta d'ordinanza”. Con una foto che lo ritrae insieme a nonno Angelo, anche il vicesindaco Francesco Di Chio gli ha dedicato un pensiero sui social.

Rizzo, che era anche alpino, aveva iniziato l’attività di nonno vigile nel 2019, sotto la regia di Gianpiero Luppo, poi scomparso nell’aprile del 2020, in piena pandemia. Nonno Angelo si dedicava al volontariato con passione; la sua presenza davanti a scuola, la mattina, era una sorta di messaggio benaugurante, per iniziare la giornata col piede giusto.

“Un’anima gentile e generosa, un amico di tutti – così lo ricorda la polizia locale di Segrate -. Ogni giorno puntuale, eri davanti alla scuola elementare Arcobaleno in via Nenni per svolgere il tuo compito. Te ne vai in punta di piedi, nello stesso modo con cui hai vissuto, con grande compostezza e serenità. Orgoglioso di svolgere la tua mansione di nonno vigile. Pronto a sorvegliare con la dovuta accortezza i bambini all'entrata e all’uscita da scuola, fino al giorno prima che iniziassero le vacanze natalizie. Siamo certi che anche da lassù veglierai sui tanti bambini che attraverseranno quella strada”. Condoglianze alla famiglia anche da parte del gruppo Alpini di Pioltello-Limito-Segrate.