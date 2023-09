Cinque posti da autista. Ambiti gli addetti pulizie

Autista di autobus con patente D e CQC, 5 posti. Contratto: Ccnl Autoferrotranvieri Parametro 158 con integrazione salariale in base all’esperienza posseduta, buoni e premi produzione. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37859. Addetti alle pulizie, 4 posti. Contratto: tempo determinato, part-time orizzontale. Sede di lavoro: Rodengo Saiano. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37857. Operaio addetto al montaggio, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Borno. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37758. Tuttofare in albergo, 1 posto. Contratto: tempo determinato o indeterminato riservato agli iscritti alla lista L.6899. Sede di lavoro: Limone sul Garda. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37752. Operaio junior, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Palazzolo sull’Oglio. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37852. Autolavaggistabenzinaio, 1 posto. Contratto: tempo determinato, part-time orizzontale. Sede di lavoro: Sirmione. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37854.