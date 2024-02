Cinque chili di marijuana in auto. Arrestato

Arrestato un cinquantenne varesino fermato sulla SS233 all’altezza di Marchirolo con a bordo della propria autovettura 5,3 kg di marijuana. In particolare, durante il servizio rivolto al controllo delle auto in transito, provenienti dal capoluogo e dirette verso Ponte Tresa, da parte di una pattuglia della Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Luino, un’auto ha destato sospetti poiché il conducente ha cercare di eludere il controllo forzando il posto di blocco. Già dall’apertura del finestrino da parte dell’automobilista, gli operatori hanno avvertito un inconfondibile odore di stupefacente che ha portato alla richiesta di apertura del bagagliaio dove, a conferma dei sospetti, sono state rinvenute cinque confezioni in cellophane contenenti ciascuna poco più di un chilo di marijuana. L’uomo ha detto di non conoscere l’origine della merce nel proprio bagagliaio, né di aver potuto sentire alcun odore per un difetto funzionale del proprio olfatto. È stato arrestato.R.F.