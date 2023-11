Ciclista salva automobilista che l’ha investito

Urtato e gettato a terra da un’auto mentre percorreva la Provinciale 237 a Odolo, un uomo di 60 anni residente nel Bresciano ha deciso di rimettersi in sella per inseguire quello che pensava fosse un “pirata” della strada. In questo modo, ha probabilmente salvato la vita dell’automobilista coinvolta nell’incidente. L’autista, una donna di 87 anni, si era accasciata sul volante dopo aver perso il controllo del veicolo. Non aveva dunque deciso di scappare, si era sentita male. L’auto aveva inizialmente urtato la bicicletta del ciclista, per poi continuare per qualche metro in modo pericoloso. L’incidente è avvenuto verso le 11 di ieri. Grazie all’allarme tempestivo lanciato dal ciclista sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Gli operatori sanitari hanno praticato le manovre salvavita sulla donna che è stata intubata e portata in ospedale. Le sue condizioni sono descritte come critiche. Il ciclista di 60 anni è stato anch’egli trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie. Non è grave. Mi.Pr.