Alimenti scaduti e scarsa pulizia: i Nas chiudono un ristorante di cucina sud americana

Bergamo, 5 ottobre 2024 – I carabinieri del Nas di Brescia hanno riscontrato violazioni « di immediata ricaduta sul rispetto della “sicurezza alimentare” in un ristorante di cucina sud americana bergamasco che, per questo, è stato chiuso dall’autorità sanitaria.

Nei giorni scorsi, durante i consueti controlli volti a verificare il rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti, i militari del Reparto speciale dell’Arma si sono imbattuti in un’attività di “ristorazione etnica” accertando la presenza, in cucina, di alimenti non più idonei al consumo umano ovvero di salumi e formaggi scaduti di validità. I menù inoltre non riportavano né gli alimenti con cui venivano preparati i piatti né, come avrebbero dovuto, le sostanze costituenti allergeni alimentari.

Tutto questo in un contesto di generale, e rilevante, trascuratezza nell’esecuzione delle ordinarie attività di pulizia dei locali e delle superfici deputate alla preparazione delle pietanze, peraltro aggravato dall’assenza di acqua calda. Ai gerenti della struttura sono state notificate sanzioni per cinquemila euro.