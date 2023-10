Christian Chessa, muore in moto mentre va a lavorare. Sotto accusa la rotatoria in costruzione

Bergamo, 12 ottobre 2023 – Le sue condizioni erano disperate. Con la moto, una Kawasaki Ninja 600 di cilindrata era andato a sbattere contro la nuova rotatoria in fase di costruzione davanti al nuovo ospedale a Treviglio- Caravaggio, lungo la ex ss 11. Trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, con il trascorrere dei minuti il quadro clinico è peggiorato fino al decesso. La vittima si chiama Christian Chessa, 23 anni, di Mozzanica, paese della Bassa.

Lo schianto fatale all’alba. Il giovane, erano le 5.51, si stava dirigendo al lavoro alla Same, la ditta di trattori, a bordo della sua moto. Arrivava da Caravaggio e a quell’ora c’era buio: non ha visto il guardrail in cemento che delimita la rotatoria non ancora ultimata.

L’impatto, violentissimo, è stato frontale. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica della Croce rossa di Treviglio, oltre agli agenti del Commissariato della città della Bassa. Quando il personale medico è arrivato sul posto le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi.

Dopo essere stato intubato il giovane è stato trasportato al Papa Giovanni XXIII dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Ma nel pomeriggio il cuore del 23enne ha cessato di battere per le contusioni riportate nell’impatto e nella caduta dalla moto. Dopo l’incidente si sono verificate lunghe code nella zona. Alle 9 del mattino c’erano almeno 2 chilometri di coda da Caravaggio e il traffico è stato deviato dietro il centro commerciale di Trony bypassando la rotatoria che è ancora in fase di costruzione, fino a oltre la rotonda di Brebemi a Caravaggio.

La notizia della morte del giovane ben presto è rimbalzata nella Bassa, in particolare a Treviglio. "Grave incidente questa mattina sulla famosa nuova rotatoria davanti all’ospedale – ha scritto Laura Rossoni del Pd -. Purtroppo, dopo aver ripetutamente segnalato problemi e criticità, era solo una questione di tempo. Aggiungo solo una cosa: nessuna segnaletica verticale, nessuna illuminazione notturna al netto di eventuali imprudenze di chi transita". E poche ore più tardi, intorno alle 8, a poco meno di cinque chilometri di distanza sulla stessa statale 11 si è verificato un altro incidente che fortunatamente non ha avuto le stesse conseguenze del primo.