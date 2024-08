Che forte la bergamasca Milesi. Anche a Verbania detta legge

Successo della bergamasca Silvia Milesi nella quinta edizione del Trofeo Santuario Madonna del Boden-Memorial Pietro e Franco Longo Borghini, gara in due prove con classifica generale per la categoria donne juniores. Milesi, portacolori della Biesse Carrera formazione del bresciano, è salita in cattedra grazie al trionfo nella cronoscalata di 4,700 chilometri che l’orobica ha conquistato in 14 minuti e 9 secondi anticipando di 8“ l’abruzzese De Laurentiis e di 25“ la bergamasca Belotti del Canturino 1902. Proprio in virtù di questo successo Milesi si è assicurata la speciale classifica a tempi davanti alla stessa De Laurentiis e alla trentina Chantal Pegolo.

Quest’ultima si è invece imposta nella corsa in linea dove ha superato Sara Luccon e l’onnipresente De Laurentiis mentre Milesi chiudeva in quarta posizione. Per Silvia Milesi un regalo di compleanno in anticipo di qualche giorno sulla data da festeggiare visto che la giovane atleta di Villa d’Almè, venerdì prossimo compirà 18 anni.

Voluta fortemente dalla vincitrice del Giro d’Italia e campionessa italiana Elisa Longo Borghini, la manifestazione è stata curata in ogni dettaglio dal Pedale Ossolano Idroweld in collaborazione con la famiglia Longo Borghini. Tra i numerosi ospiti presenti anche il commissario tecnico della nazionale italiana femminile Paolo Sangalli.

Ordine d’arrivo gara in linea. 1^. Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile) km 54 in 1h 28’34 media/h 37.125; 2^. Sara Luccon (Horizons Fullgas); 3^. Elena De Laurentiis (Team Di Federico); 4^. Silvia Milesi (Biesse Carrera); 5^. Alice Bulegato (Breganze Millenium).

Ordine d’arrivo cronoscalata. 1^. Silvia Milesi (Biesse Carrera) km 4,7 in 14’09“ media/h 19.710; 2^. Elena De Laurentiis (Team Di Federico) 8“; 3^. Misia Belotti (CC Canturino 1902) 25“; 4^. Irene Laudi (Petrucci Cycling Team) 28“; 5^. Sara Luccon (Horizons Fullgas) st.

Classifica finale. 1^. Silvia Milesi (Biesse Carrera) km 4,7 in 14’09“ media/h 19.710; 2^. Elena De Laurentiis (Team Di Federico) 8“; 3^. Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile) 28“; 4^. Sara Luccon (Horizons Fullgas); 5^. Misia Belotti (CC Canturino 1902) 31“. Dan.Vi.