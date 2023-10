Cercatrice di funghi cade e precipita: morta donna di 75 anni

Mezzoldo (Bergamo - Ancora un morto in montagna mentre va alla ricerca di funghi.

Una donna di 75 anni ha perso la vita precipitando da un luogo impervio mentre stava raccogliendo fughi. E' successo nel pomeriggio, attorno alle 14,30 a Mezzoldo, in provincia di Bergamo.

L’allarme

A dare l'allarme i parenti, dopo che la 75enne non era rientrata dalla sua attività. La donna purtroppo è stata ritrovata senza vita dal soccorso alpino, verosimilmente dopo essere precipitata da circa 30m di altezza.

I precedenti

Solo pochi giorni orsono un cercatore di funghi è morto precipitando in un burrone per un centinaio di metri sul Monte Muggio, tra l’Alpe Camaggiore e il rifugio Ragno. La vittima è Giacomino Lazzari, abitava ad Alserio, provincia di Como. Giacomino Lazzari, direttore di 62 anni alle Poste, era nato e cresciuto a Vendrogno di Bellano e aveva una baita all’Alpe Chiaro.

Nella sola Valsassina in una settimana, sono stati quattro gli incidenti con protagonisti i fungaioli, uno dei quali appunto morto. Tutti e quattro erano da soli, in zone dove non c’è segnale, in posti pericolosi.

I consigli dell’esperto

"Sta diventando un problema sociale – aveva avvisato seriamente preoccupato Alessandro Spada, capostazione del Soccorso alpino Valsassinese -. Ci vogliono calzature adatte, con una buona presa sul terreno, non stivali di gomma. Bisogna andare in posti che si conoscono bene, possibilmente non da soli o comunque lasciando detto dove si ha intenzione di arrivare. Nello zaino occorre infilare anche una torcia e un fischietto per chiedere aiuto. E ci vuole buon senso".